الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر لم تسجل أى حالة وفاة بكورونا لليوم العاشر على التوالى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم العاشر على التوالي، وتسجيل 5 إصابات جديدة، فضلًا عن تماثل 4 مرضى للشفاء خلال 24 ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفًا و٦٨٤ حالة، من بينها ٥ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفًا و٣٠٠ شخصًا.

وأضافت الوزارة، أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليًا ٦ مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٤٣ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٥ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارًا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الجزائر الصحة الجزائرية ارقام كورونا الكورونا العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية

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