«سوتس بالعربي» يهدى أولى حلقاته لنقيب المحامين الراحل رجائي عطية

أهدى مسلسل سوتس بالعربي، أولى حلقاته إلى روح الراحل رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وتدور أحداث المسلسل حول عالم المحاماة وكواليس القضايا، من خلال 6 شخصيات رئيسية داخل مكتب محاماة كبير، ويضم 6 شخصيات أبرزهم زين ثابت ويقوم بدوره الفنان آسر ياسين.

ويقدم النجم آسر ياسين مسلسله الجديد «سوتس»، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، وفى الحلقة الأولى تحدث مطاردات وعمليات تجارة مخدرات، وتظهر شخصية «آدم» كشخص يعرف جميع ألاعيب المحاماة.

فيما نعت النقابة الفدرالية للمحامين بجمهورية ألمانيا الاتحادية، نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، في رسالة وجهتها النقابة إلى مكتبه.

وقالت: «ببالغ الحزن والأسى تلقت النقابة الفدرالية للمحامين بجمهورية ألمانيا الاتحادية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائى عطية».

وأضاف: عليه تتقدم النقابة الفدرالية للمحامين بجمهورية ألمانيا الاتحادية باسمها وباسم كافة موظفيها ومنخرطيها بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولنقابة المحامين المصرية واتحاد المحامين العرب، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

رحيل رجائي عطية:

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، السبت الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.