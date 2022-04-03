افتتاح 3 منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 100 جنيه للكيلو في سمالوط

واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، يوم السبت بالمنيا العمل بمعرض أهلا رمضان، لدعم جميع المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية (جاموسي - بقرى) بسعر 100 جنيه أمام معرض أهلا رمضان المقام داخل سور الإدارة الزراعية على طريق مصر أسوان الزراعي بمركز سمالوط، لمحاربة الغلاء.

جاء ذلك ضمن تكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالاستعداد لشهر رمضان الكريم، وتزامنًا مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

من جانبه أوضح أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، إنه تم إقامة 3 خيم أمام معرض أهلا رمضان بشارع بورسعيد داخل مدينة سمالوط، بيع اللحوم البلدية ( جاموسي - بقرى) بسعر 100 جنيه، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وأضاف رئيس المركز أن اللحوم تحت إشراف مديريات الطب البيطرى والتموين والصحة بالمنيا.