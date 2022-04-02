الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أول تعليق لـ«النهار»على وقف أولى حلقات مسلسل ليلى علوى «دنيا تانية»

قناة النهار
قناة النهار

أكدت شبكة قنوات النهار حرصها الدائم على القيم والمبادئ والأعراف المجتمعية، وقررت حذف المشهد الذي اعترضت عليه الرقابة على المصنفات الفنية  من مسلسل "دنيا تانية" وجاء الحذف في الحلقة المعادة وكذلك من السوشيال ميديا  وجميع منصات المحطة.

وقالت الشبكة في بيان لها: "الزج باسم القناة في الواقعة، أمر غريب، خاصةً وأنه لا علاقة للقناة من قريب أو بعيد، وأن الأزمة كاملة بين الرقابة على المصنفات الفنية وبين منتج المسلسل وأن الحلقة التي احتوت على المشهد وصلت الى القناة قبل العرض بنحو ساعة فقط ، دون أية ملاحظة رقابية من المنتج ،تشير الى رفض الرقابة اي مشهد من مشاهد الحلقة الاولى.

وطلبت الشبكة رسمياً من الرقابة على المصنفات الفنية ومنتج المسلسل إرسال تقرير الرقابة بالملاحظات على العمل وحلقاته، مؤكدة أنها سوف تتولى حذف كل المشاهد وسوف تلتزم تماماً بجميع الملاحظات  الصادرة .

وأشارت الشبكة إلى أنها ترفض تماماً أي مساس بالقيم وعادات وتقاليد مجتمعنا، في جميع المواد التي تعرض على شاشة النهار منذ تأسيسها.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وجرى إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بـ«زنا المحارم».

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار "تحايلت" وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.‏

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

سوشيال ميديا شبكة قنوات النهار دنيا تانية المصنفات الفنية الحلقة الأولى الرقابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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