من أعظم الأشهر الحرم، حيث يستعد الكثير من المواطنين له، شهر رمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق من النار والغفران، شهر التصدق والإحسان، تغفر فية الذنوب وترفع فيه الأعمال، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، ويجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات، ما جعلنا نرصد موعد السحور والإمساك في أول 10 أيام من رمضان 2022.

موعد السحور والإمساك في رمضان 2022

ويعد شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله تعالى علينا، وأوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

ونرصد في التقرير التالي موعد السحور والإمساك عن الطعام خلال أول ١٠ أيام في رمضان على مستوى محافظات الجمهورية.

حيث قامت الإمساكية بتحديد وقت السحور وفقا للحساب الفلكي في تمام الساعة 1:55، كما حددت وموعد الإمساك 3:55، وصلاة الفجر 4:15.

عدد ساعات أول أيام رمضان ١٤ ساعه و ١٩ دقيقة

ومن الجدير بالذكر أن عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان تصل لـ14 ساعة و19 دقيقة، وتبعا للحسابات الفلكية يكون شهر رمضان 30 يوما لعام 2022، حيث يظهر هلال شهر شـوال بمجرد حدوث عملية الاقتران في غصون الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية).

في حين أن يغرب القمر في طور الهلال القديم، قبل غروب شمس ذلك اليوم والذي يطلق علية "يوم الرؤية" في مكة المكرمة والقاهرة بـ 1 دقيقة.

عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 2/5/2022

حيث أنه يوم الرؤية على جميع محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم ويتراوح ذلك من 14 – 15 دقيقة، حيث تكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكياً يوم الاثنيـن 2022 / 5 / 2 عيد الفطر المبارك.

التقويم الهجري

حيث يعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض وتشمل الأشهر الهجرية مايلي: "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادي الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب التقويم الهجري

ويذكر أن التقويم القمرى أو الإسلامى أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) ، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى، ويعتمد التقويم القمري على دورة القمر لكي يتم التعارف علي الأشهر، حيث تستخدمه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي لها.