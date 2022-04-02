الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الكيماوي يفحص مخدرات مضبوطة مع عاطل بالمنيب

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

طلبت النيابة العامة في الجيزة، اليوم السبت، من المعمل الكيماوى إعداد تقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة عاطل فى المنيب، لكتابة تقرير وافً عنها، وعن طبيعة وكمية تلك المواد، عقب إرسالها إليهم.

كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، بحوزته أقراص مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه في المنيب، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات للإتجار بها.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في منطقة المنيب.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهم بمنطقة المنيب، وبحوزته أقراص مخدرة وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر حصوله على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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