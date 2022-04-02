الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جسد شخصية «السيسى»| ياسر جلال يتصدر محركات البحث بدوره فى «الاختيار3»

الفنان ياسر جلال
الفنان ياسر جلال

تصدر الفنان ياسر جلال عمليات البحث عبر محركات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث "جوجل"، بعد ظهوره ضمن أولى حلقات مسلسل “الاختيار3”، مُجسدًا شخصية اللواء عبدالفتاح السيسي خلال أحداث 30 يونيو.

وجسد الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمن ملحمة “الاختيار3”.

ويعرض مسلسل “الاختيار3”، يوميًا في تمام الساعة 9:30 م بتوقيت مصر، بجانب عدد من القنوات المصرية الناقلة له من خلال أون و أون دراما، كما يعرض على منصة “watch it”الإلكترونية.

وأظهر «البرومو» الدعائى نجاح مخرج العمل بيتر ميمى فى تقديم مشاهد جسدت مظاهرات الشعب المصرى فى 2013 بطريقة تقترب من الحقيقة، بمشاركة آلاف من «المجاميع»، وظهر كل من أمير المصرى ومحمود البزاوى وهما يقودان بعضًا منها.

وسابق أبطال وصناع العمل الزمن للانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل قبل دخول شهر رمضان المبارك 2022، ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق للانتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة.

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ياسر جلال الفنان ياسر جلال الرئيس السيسي التريند الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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