الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلائع مراكز شباب كفر الشيخ تشارك في فعاليات مسابقة «كنوز مصرية 8»

طلائع كفر الشيخ
طلائع كفر الشيخ

شارك طلائع مراكز شباب محافظة كفر الشيخ في فعاليات مسابقة كنوز مصرية على مسرح وزارة الشباب فى مجالات الموسيقى والكورال و المسرح، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إذ قدمت فرق المسرح الثلاث عروض الأداء، الفرق المسرحية من مراكز شباب الجرايدة ، كفر الشيخ ، دسوق.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن مسابقة "كنوز مصرية" تهدف إلى تشجيع طلائع مصر من الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة لتنمية قدراتهم على الأداء أمام الجمهور كما أنها تعد فرصة للتنافس والتعرف على مستوى  الفرق الفنية من مختلف مراكز شباب مصر، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم ، و الكشف عن المواهب الفنية وصقلها بمحافظات مصر المختلفة.

وأضاف محروس، يشارك في مهرجان "كنوز مصرية 8"  ما يزيد عن 5 آلاف من طلائع  140 فرقة فنية من طلائع مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، ويقوم بالإشراف والتحكيم على المسابقة نخبة من الأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات تحظى مسابقة كنوز مصرية باهتمام.

طلائع كنوز مصرية كفر الشيخ شباب رياضة

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