نقابة المحامين بألمانيا تنعى رجائي عطية

نعت النقابة الفدرالية للمحامين بجمهورية ألمانيا الاتحادية، نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، في رسالة وجهتها النقابة إلى مكتبه.

وقالت النقابة الفدرالية: «ببالغ الحزن والأسى تلقت النقابة الفدرالية للمحامين بجمهورية ألمانيا الاتحادية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائى عطية».

وأضاف: عليه تتقدم النقابة الفدرالية للمحامين بجمهورية ألمانيا الإتحادية باسمها وباسم كافة موظفيها ومنخرطيها بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولنقابة المحامين المصرية واتحاد المحامين العرب، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن المقرر إعادة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانوني وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.

وبعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة الـ60 يومًا المحددة بالقانون.

رحيل رجائي عطية:

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.