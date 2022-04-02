السبت 02 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاختيار 3 .. وثيقة إدانة لخيرت الشاطر لاستهداف مبنى الأمن الوطني

خيرت الشاطر
خيرت الشاطر

ظهر فيديو مسجل يعرض لأول مرة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، النائب المساعد لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية، يهدد فيه بحرق مقرات الأمن الوطني من خلال إرسال عدد من الأشخاص إليها، وقدرته على فعل ذلك، خلال الحلقة الأولى من مسسلسل «الاختيار 3 - القرار-» التي تعرض الآن على قناة أون.

وأوضح حديث الشاطر في الفيديو نية استهداف مقرات الأمن الوطني ومباحث أمن الدولة العليا لتاريخ طويل وثأر بين جهاز أمن  الدولة وبين جماعة الإخوان الإرهابية.

وعقب تولى الإرهابية الحكم، نجح الجهاز الأمني في استعادة ثقة الشعب من خلال إبطال الشائعات التي أطلقتها جماعة الإخوان بأن ثورة 25 يناير جاءت ضد الشرطة ونتيجة تجاوزات تلك الجهاز.

كما جاء مخطط الإخوان وتهديده لإسقاط واستهداف مبني مباحث أمن الدولة العليا، أن القطاع عقب الثورة نجح في رصد تشكيلات نوعية ومسلحة يديرها القيادي الإخواني محمد كمال، ونجح في إحباط الكثير منها مثل إحباط محاولات كثيرة لتفجير عدة كنائس في الإسكندرية والمحافظات، وغيرها من إحباط تفجير أبراج الكهرباء والغاز.

وتضمنت تحريات الجهاز الأمني وجود مخطط الجماعة الإرهابية أيضا اقتحام المنشآت الشرطية ومقار الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة العليا والتعدى على العاملين بها من ضباط وأعضاء النيابة العامة والقضاة والنائب العام ومساعديه، إلى جانب استخدام الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء فى مواجهة قوات الشرطة.

عرض مسلسل أبو العروسة 3 موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 ملسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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