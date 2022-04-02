السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نصائح طبيب تغذية لتجنب العطش في رمضان.. الليمون بالنعناع والعرق سوس

تجنب العطش في رمضان
تجنب العطش في رمضان

حل شهر رمضان الكريم شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق من النار، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، ترفع فيه الأعمال الحسنة وتستجاب  فيه الدعوات، ما جعلنا ننشر نصائح طبيب تغذية لتجنب العطش في رمضان.

نصائح طبيب تغذية لتجنب العطش في رمضان

يتساءل العديد من المواطنين عن طرق تجنب العطش في شهر رمضان الكريم، وماهي أفضل أنواع المشروبات التي تعمل علي تقليل العطش خلال فترة الصيام؟.

لذا تواصلت «الدستور» مع دكتور محمود عفيفي أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة لمعرفة نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على الحالة الصحية بشكل سليم للجسم.

الكركدية والعرق السوس من المشروبات التي تقلل العطش

قال دكتور محمود عفيفي أن الكركدية من أعظم المشروبات التي تعطي الجسم طاقة كبيرة، وتقلل نسبة الشعور بالعطش، والعرق سوس نوع من المشروبات الغنية بالطاقة للقسم وتقلل من نسبة الشعور بالعطش خلال الصيام وطوال فترات النهار، ملفتا أن أصحاب الضغط العالي يجب عليهم عدم تناول العرق سوس.

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اللمون بالنعناع

ولفت عفيفي في تصريحات لـ«الدستور»، أن الليمون بالنعناع من أكثر المشروبات المفيدة في شهر رمضان والتي تقلل الشعور بالعطش طوال فترات الصيام، ويوجد به فيتامين سي، وفيتامين E ومضادات أكسدة، ويوجد به أملاح معدنية.

عصير طماطم والجزر

وأضاف «عفيفي»، أنه يمكن عمل عصير طماطم غنية بفيتامين سي، بالإضافة إلى عصير جزر غني بفيتامين سي، مشيرا إلي أنه يجب أن تكون التحلية خفيفة، ويراعي وضع ملعقة عسل واحدة، ويفصل تقليل السكر.

روشتة تناول المشروبات والطعام الذي يقلل الشعور بالعطش

ونصح بتناول السكريات بشكل خفيف وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى السكري، وضغط الدم، كما نصح بتناول الخيار، والمواد الغنية بالألياف، كالزبادي، والتمر، والجوافة، ويمكن تناول السبانخ في صورة سلطة، وتناول الخضار على وجبة السحور والفطار بشكل دوري وكذا الجبنة القريش والبيض، لأنها تحتفظ بالماء داخل جسم الإنسان.

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