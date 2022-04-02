طبيب تغذية يوضح أهمية السحور على الصحة في رمضان

يهتم العديد من الصائمين بوجبة السحور التي تعد بركة، كما أوصانا الرسول (ص) فيما يتكاسل البعض عن موعدها، لكن تحرص العديد من الأمهات على تحضير وجبة السحور.

“الدستور” تواصل مع دكتور تغذية ليوضح لنا أهمية السحور على صحة الإنسان خلال شهر رمضان وأفضل الوجبات التي تكون صحية.

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة تكشف أهمية وجبة السحور.

وجبة أساسية

قالت الدكتورة نهلة، لـ"الدستور" إن في السحور بركة، وتعتبر وجبة السحور أهم وجبة يجب أن يتناولها الأفراد لكي يتموا الصيام، حيث يجب أن تحرص الأمهات على تحضير وجبة السحور لأبنائها، لافتة إلى أنه من الضروري اختيار الطعام المناسب على وجبة السحور التي تقديمها كل أم لأطفالها.

بيض وخضروات

وأكدت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة ضرورة اختيار طعام صحي يفيد الجسم، مشددة على ضرورة وجود بيض على السحور، لأنه يمد الجسم بالكالسيوم، ويمتص الماء من الجسم مع ضرورة وجود سلطة وخضار على السحور لأنها تساعد الجسم على تحمل العطش.

فول وزبادي السحور

نوهت نهلة إلى ضرورة وجود بعض الوجبات الغنية بالعديد من الفوائد للجسم كوجود طبق الفول على السحور، لاحتوائه على البروتين، مع تناول الزبادي الذي يقلل الإحساس بالعطش، ويفضل تناول الجبنة القريش، أو أي نوع من أنواع الجبن.

تجنب الأطعمة الغنية بالثوم والبصل

أوضحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية إلى أنه يجب تجنب بعض الأطعمة الغنية بالثوم، والبصل، وصلصة الطماطم علي الفول لأنه يزود العطش، ويفضل أن يستخدم زيت الزيتون لأنه سهل الهضم.

شرب الماء على فترات

وواصلت نهلة:"بالنسبة للمشروبات يجب تناول الكثير من العصائر مع وجود سكر قليل، وشرب المياه بكميات كبيرة على فترات.