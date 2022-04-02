ينتشر عن طريق المحار النيء.. ما هو نوروفيروس الذي يهدد ولايات أمريكا؟

ينتشر فيروس نوروفيروس بشكل كبير في عدد من الولايات الأمريكية، حيث ينتقل عبر المحار النيء من شخص إلى آخر.

وأصيب بالفيروس عدد كبير من سكان ولاية مينيوستيا، بعد تناول المحار النيء في Travail Kitchen في 20 مارس الماضي، وأبلغ المطعم سلطات الصحة العامة وتوقف منذ ذلك الحين عن تقديم المحار، وفقًا للمسؤولين.

تشمل أعراض نوروفيروس الغثيان والقيء والإسهال، فيما تقول وزارة الصحة في مينيسوتا إن هناك نشاط نوروفيروس مرتفع في الولاية، ومعظم الحالات مرتبطة بالمحار.

قال كارلوتا ميدوس، كبير الأطباء المتخصصين في علم الأوبئة في MDH: «يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نوروفيروس أن ينشروه للآخرين حتى بعد توقف الأعراض».

للتخفيف من انتشار المرض، يقول خبراء الصحة إنه تغسل يديك بعد استخدام الحمام، وقبل تحضير الطعام للآخرين.

ما هو نوروفيروس؟

نوروفيروس هو عضو من عائلة الفيروسات الكأسية، وهذه الفيروسات مسؤولة عن حوالي 90% من حالات فاشيات التهاب المعدة والأمعاء الفيروسية، وما يقارب 50% من الحالات حول العالم، وكان قد تفشى أواخر عام 2019، وتسبب في الخوف بسبب أعراضه الشبيهة بأعراض فيروسات أخرى، وزادت حالات الإصابة به في الفترة الأخيرة.

يطلق على "نوروفيوس" أيضًا اسم "حشرة القيء الشتوية"، ويمكن أن يسبب القيء والإسهال، ويمكن أن يكون مزعجا للغاية ولكنه لا يستمر لفترة طويلة، وعادة ما يمر في غضون يومين.

طرق الإصابة بفيروس «نوروفيروس»

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن ينتشر المرض بثلاثة طرق، الاتصال المباشر مع شخص مصاب، واستهلاك المياه أو الطعام الملوث أو لمس الأسطح الملوثة ووضع اليدين غير المغسولة في فمك أو أنفك.

تسبب عدوى نوروفيروس التهابًا في الأمعاء، وهو ما يسمى التهاب المعدة والأمعاء، في حين أن الشخص المصاب بفيروس نوروفيروس يمكن أن يفرز ملايين من جزيئات الفيروس، إلا أن القليل منها فقط يمكن أن يصيب الآخرين بالمرض.

وتعتبر المستشفيات أو المدارس محيط ملائم لانتشار الفيروس بسبب ازدحامها، وكذلك الأطعمة والمشروبات الملوثة والغير نظيفة، وتناول الأطعمة الغير مطهوة بصورة جيدة ومنها الخضروات والأطعمة البحرية، كما ينتشر بالأسطح القريبة من الأشخاص المصابين وفي الهواء.

ويحتاج نورو فيروس مثله مثل الفيروسات الأخرى، إلى مضيف للبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة من الزمن، ونتيجة لذلك فهو شديد العدوى وينتشر من شخص لآخر.