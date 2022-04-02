انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بعقار من 4 طوابق في الهرم

انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق الذي نشب اليوم السبت، في عقار مكون من 4 طوابق بجوار كوبري ترسا في منطقة الهرم.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق بعقار مكون من 4 طوابق بجوار كوبري ترسا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتم السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

ويتولى رجال المباحث جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.