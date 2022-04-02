8 تصريحات مهمة من مفتي الجمهورية عن صيام أول أيام رمضان

تعددت تصريحات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وذلك من خلال برنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» تقديم الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على قناة صدى البلد، وتعددت التصريحات وكان من بينها الإجابة في كل ما يخص الصيام لمريض السكر، في هذا السياق نرصد أبرز التصريحات التي أطلقت فى أول يوم رمضان.

زكاة الفطر يُخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال وأولاده ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها، فإن كان ولده غنيًّا لم يجب عليه أن يخرج عنه.

النظر إلى استحباب الزيادة لمن أراد على مبلغ زكاة الفطر أن كان يراه زهيدًا.

دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى.

يجب على مريض السكر وغيره أن يستجيب للطبيب إن رأى ضرورة إفطاره وخطورة الصوم عليه.

مرض السكَّر كما يقول أهل الاختصاص في الطب على درجات.

هناك من أنواع مرض السكر النوع غير المؤثر، وهذا لا يضره الصوم، وعليه يجب الصيام، بل هناك مَن يقول من الأطباء إن الصوم مفيد له، وهناك نوع من مرض السكَّر ليس بالخطير جدًّا، وله الخيار في الفطر أو الصوم، وعليه اتِّباع الأفضل له وَفق تعليمات الطبيب.

النوع الثالث لمرض السكر شديد الخطورة جاز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يفطر إذا خشي على نفسه من الهلاك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].