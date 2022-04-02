السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

8 تصريحات مهمة من مفتي الجمهورية عن صيام أول أيام رمضان

شوقى علام
شوقى علام

تعددت تصريحات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وذلك من خلال برنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة»  تقديم الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على قناة صدى البلد، وتعددت التصريحات وكان من بينها الإجابة في كل ما يخص الصيام لمريض السكر، في هذا السياق نرصد أبرز التصريحات التي أطلقت فى أول يوم رمضان.

  • زكاة الفطر يُخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال وأولاده ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها، فإن كان ولده غنيًّا لم يجب عليه أن يخرج عنه.
  • النظر إلى استحباب الزيادة لمن أراد على مبلغ زكاة الفطر أن كان يراه زهيدًا.
  • دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى.
  • يجب على مريض السكر وغيره أن يستجيب للطبيب إن رأى ضرورة إفطاره وخطورة الصوم عليه.
  • مرض السكَّر كما يقول أهل الاختصاص في الطب على درجات.
  • هناك من أنواع مرض السكر النوع غير المؤثر، وهذا لا يضره الصوم، وعليه يجب الصيام، بل هناك مَن يقول من الأطباء إن الصوم مفيد له، وهناك نوع من مرض السكَّر ليس بالخطير جدًّا، وله الخيار في الفطر أو الصوم، وعليه اتِّباع الأفضل له وَفق تعليمات الطبيب.
  • النوع الثالث لمرض السكر شديد الخطورة جاز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يفطر إذا خشي على نفسه من الهلاك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
الجمهورية دار الافتاء المصرية شديد الخطورة مرض السكر شوقي علام مفتي الجمهورية أبرز التصريحات عليمات الطبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تكشف طقس الأحد

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية