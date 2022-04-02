بخطوتين فقط.. طريقة عمل الكنافة بالمهلبية للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية فاطمة ابو حاتي.. تعتبر الكنافة من الحلويات الرسمية على موائد الكثيرين خلال شهر رمضان، حيث يشتهر هذا الطبق خلال شهر الصيام، حيث يعشقها الكبار والصغار كتحلية بعد تناول وجبة الإفطار.

ووفقًا لكتب التاريخ يعود أصل الكنافة إلى العصور القديمة، فقد نشأت في البداية من أهل الشام، حيث كانت الطعام الرسمي خلال السحور في رمضان، كانت منتشرة بشكل كبير في عصر معاوية بن ابي سفيان، وعرفت باسم «كنافة معاوية».

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية فاطمة ابو حاتي

للكنافة أنواع عدة أشهرها الكنافة النابلسية، الكنافة الناعمة، والكنافة الخشنة، والكنافة المحيّرة، وتكون الشعيرية المستعملة في تحضيرها طويلة ومبرومة الشكل، ففي السطور التالية نقدم طريقة عمل الكنافة بالمهلبية وفقًا لوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية فاطمة أبو حاتي.. المكونات:

نصف كيلو من الكنافة الشعر.

عدد 2 كوب من السمن.

مكسرات حسب الرغبة.

المهلبية.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية فاطمة ابو حاتي:

تتمثل الخطوة الأولى من طريقة عمل الكنافة بالمهلبية فاطمة ابو حاتي في إحضار الكنافة وتطيعها باليد قطع صغيرة، ويتم وضع قطعة من السمن في الصنية ووضع جزء من الكنافة، وبعد ذلك يتم وضع معلقتين كوب من السمن السايح، ووضع المكسرات، مع طبقة من المهلبية، وتغطية الحشو بباقي الكنافة المقطعة، ووضع باقي السمن بالتساوي على الصنية موزع على جميع الجوانب.

أما الخطوة الثانية من طريقة عمل الكنافة بالمهلبية فاطمة ابو حاتي، هو إدخال الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق، وعند إحمرار الوجه، يتم إخراجها وقلبها على الوجه الأخر، وعند التسوية، يتم إخراجها وسقيها بالشربات البارد، ويزين الوجه ببعض المكسرات.

طريقة عمل شربات الكنافة.. مكونات:

نصف كيلو من السكر الأبيض.

لتر واحد من الماء.

نصف ليمونة.

ملعقتين من عسل النحل.

طريقة عمل شربات الكنافة بخطوات سهلة:

تتمثل الخطوة الأولى في وضع السكر والماء في وعاء على النار، حيث يراعى تقليب الخليط جيدًا حتى يذوب السكر الكامل، ويترك الخليط على النار وفي هذه الحالة يمنع التقليب نهائيًا، حيث يترك الوعاء على النار لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، حتى يصل لدرجة الغليان.

وفي الخطوة التالية يتم إضافة عصير الليمون وملعقتين من عسل النحل، مع التقليب الجيد، ويراعي عدم التقليب في هذه المرحلة وعدم ترك الوعاء على النار أكثر من دقيقة واحدة.