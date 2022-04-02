السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اجتمع طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم باللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام لمحافظة الغربية ومديري الشئون المالية، الهندسية والتخطيط وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث ناقش المحافظ خلال اجتماعه أعمال الرصف الجارية ومشاريع التطوير التي تشهدها المحافظة وعلى رأسها تطوير كورنيش طنطا في مراحله المختلفة وخاصة المرحلة التي تبدأ من كوبري فاروق حتى مزلقان سكة المحلة والجاري العمل بها بنسبة تنفيذ تخطت الـ 75٪، وكذلك  مرحلة كورنيش الغفران والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 29٪، ضمن الخطة الاستثمارية و56% ضمن خطة العشوائيات.

كما ناقش محافظ الغربية أعمال إنشاء كوبري المشاة الكهربائي بطنطا والذي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 52٪، بينما بلغت نسب إنجاز الأعمال بكوبري المشاه الكهربائي بالمحلة الكبرى إلى 36٪، كما ناقش المحافظ خلال اجتماعه أعمال توسعة مدخل المحلة الكبرى حيث وصلت نسب نهو الأعمال به إلى 50٪.

وفي ذات السياق تابع المحافظ آخر مستجدات تطوير محور السريع- ميت حبيش والمعروف بطريق المعامل والذي بلغت نسبة الأعمال به إلى 19٪، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في محور الإسكندرية والذي قارب على الانتهاء بنسبة 99٪، وفي سياق آخر وجه رحمي بسرعة نهو إجراءات طرح مجزر شبشير الحصة والإسراع في نقل تراكمات مصنع القمامة بالمحلة الكبرى.

كما وجه المحافظ، بتكيف القوافل خلال شهر رمضان الكريم وخاصة قوافل المساعدات الاجتماعية، كما وجه بوضع خطة عمل لتنفيذ ملتقيات توظيفية تساهم في توفير المزيد من فرص العمل لشباب مركز زفتى، جاء ذلك خلال اجتماعه بالمكتب الفني، لمناقشة تقرير الوحدة عن محوري التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأطلع المحافظ على التقرير الذي  أوضح تنفيذ 252 قافلة تنوعت ما بين 40 قافلة بيطرية، 23 قافلة اجتماعية، 69 قافلة زراعية، 11 مساعدات اجتماعية، 109 قافلة طبية، إلى جانب تنفيذ عدد 19 قافلة لمحو أمية الكبار واستكتاب عدد 1154 دارس وفتح 3795 فصل ساهمت في محو أمية عدد 9546 دارس.

رحمي يناقش تنفيذ المشروعات بالمحافظة اجتماع موسع لمناقشة الخطة الاستثمارية

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