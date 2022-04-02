السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه في المنيب، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في منطقة المنيب.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهم بمنطقة المنيب، وبحوزته أقراص مخدرة وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر حصوله على المضبوطات، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة القبض على عاطل اقراص مخدرة مباحث الجيزة

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