ضبط 225 كيلو لحوم غير صالحة وتحرير 27 محضرًا بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع للاطمئنان على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات وخاصة خلال شهر رمضان الكريم وتزايد الإقبال على الأسواق والمحال التجارية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه كلَّف رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات بصورة مفاجئة لضبط الأسواق وأية تلاعب في الأسعار أو محاولة للاحتكار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظًا على الصحة والسلامة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بأرواح المواطنين.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن أجهزة الرقابة التموينية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية تمكنت من ضبط حوالي 225 كجم لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستخدام خلال حملة تموينية بمركز ومدينة القوصية.

من جانبها، أوضحت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم شن حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين القوصية بمشاركة مصطفى عرابي نائب رئيس المركز وجمال عبدالله وسامح عبدالعال مفتشي إدارة تموين القوصية وتم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر جميع السلع التموينية وسلامة المعروضات.

وأضافت رئيس مركز ومدينة القوصية أن الحملة أسفرت عن ضبط 160 كيلو لحوم مفرومة و65 كيلو دهون حيوانية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم تحرير 27 محضرًا خلال الحملة.

وأوضحت المهندسة هويدا شافعي، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى استمرار شن الحملات الدورية علي اﻷسواق بناءً على تعليمات محافظ أسيوط لضبط الأسواق الاطمئنان على توافر السلع وضمان سلامة المعروضات مع اتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وأكدت رئيس مركز ومدينة القوصية إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من مطابقة المعروضات للمواصفات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي ومحاربة الغش التجاري.