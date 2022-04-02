«الزراعة»: تنفيذ 169 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني

نظم مركز البحوث الزراعية وبالاشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، خلال شهر مارس، تنفيذ أنشطة إرشادية والتدريبية لـ(169) مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى فى 18 محافظة.

وقال ياسر عبده حيمري، المنسق العام للمدارس الحقلية، وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب، إن فعاليات المدارس تشمل المحاصيل التالية: القمح ودودة الحشد الخريفية (36 مدرسة)، والفول البلدى (8 مدارس)، والبصل (7 مدارس)، والبطاطس (9 مدارس)، والطماطم (4 مدارس)، وبنجر السكر (8 مدارس)، وقصب السكر( 7 مدارس)، والخيار (13 مدرسة)، والفراولة( 5 مدارس)، ونخيل البلح (14 مدرسة)، والبازلاء (2 مدرسة)، والقطن (27 مدرسة)، والفاصوليا (4 مدارس)، والإنتاج الحيوانى والداجنى(9 مدارس)، والإستزراع السمكى (7 مدارس)، ومطبقي المبيدات (4 مدارس)، وتدوير المخلفات الزراعية(3 مدارس)، والتسميد الحيوى (2 مدرسة).

وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية والتدريبية لهذه المدارس تبادل الخبرات والمعلومات بين المزراعين وبعضهم البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين الخبراء الفنيين لهذه المدارس، والعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، أيضا التوعية بمخاطر استخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها، و البدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، كما تم توعية المزارعين بكيفية مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، و سوسة النخيل الحمراء في نخيل البلح، كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه المدارس أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، وفى الاستزراع السمكى فقد تم التركيز على التوعية بأهمية مراعاة تناسب كثافة الأسماك مع مساحة الحوض، وكيفية تغذية الأسماك في الأعمار المختلفة، إضافة إلى كيفية مواجهة الظروف الجوية والحد من آثارها السلبية على هذه المزارع، أيضا التوصيات الفنية اللازمة للحصول على إنتاجية عالية من هذه المزارع، وأهم الأمراض التى تصيب الأسماك وكيفية معالجتها.

وفى مدارس محصول القطن تم توعية المزارعين بالأصناف الموصى بها في المحافظات المستهدفة، وطرق الزراعة، وتجهيز الأرض للزراعة. وفي الإنتاج الحيوانى تم التركيز على طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية اختيار حيوان اللحم.

شارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس 650 خبيرا فنيا من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد الإرشاد الزراعى، و المحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والأراضي والمياه والبيئة، والإنتاج الحيوانى، والاقتصاد الزراعي، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، بالاشتراك مع (340) مهندسا زراعيا من المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ عدد 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكى فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.