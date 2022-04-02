مسلسلات رمضان 2022.. مواعيد عرض الحلقة الأولى لمسلسل «فاتن أمل حربي»

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل “فاتن أمل حربي” والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الأعمال التلفزيونية المنافسة في ماراثون مسلسلات شهر رمضان الحالي 2022.

ويرصد الدستور في السطور التالي مواعيد عرض الحلقة الأولى لمسلسل “فاتن أمل حربي”:

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية وأعلنت إدارة قناة سي بي سي مواعيد عرض المسلسل والمقرر أن يبث للجمهور عقب الإفطار مباشرة وذلك في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.

وتبدأ حلقة اليوم من مسلسل فاتن أمل حربي بالتعرف على عائلة “فاتن” والتي تجسدها النجمة نيللي كريم وطبيعة الحياة التي تعيشها برفقة زوجها الفنان شريف سلامة.

أبطال وصناع مسلسل فاتن أمل حربي

ويخوض بطولة مسلسل فاتن أمل حربي بجانب النجمة نيللي كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة

النجمة هالة صدقي

الفنان محمد ثروت

الفنان محمد الشرنوبي

الفنان خالد سرحان

الفنانة فادية عبد الغني

الفنان محمد التاجي

الفنانة يارا جبران

الفنانة لمياء الأمير

تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي ابراهيم عيسى

إخراج ماندو العدل.

قصة وأحداث مسلسل فاتن أمل حربي

ويناقش مسلسل فاتن أمل حربي قضية مناقشة قوانين الأحوال الشخصية والمتعلقة بالمرأة ومحكمة الأسرة، حيث تدور الأحداث في إطار إجتماعي حول شخصية “فاتن” والتي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.