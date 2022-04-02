المؤبد لعاطل أشعل النيران في زوجته الحامل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بقتل زوجته الحامل في الشهر الخامس بعد اشعال النيران بها بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد عبد المحسن حسومة، والمستشار أكرم عبد المنعم ابراهيم، وسكرتير الجنايات مصطفى محمد قاسم.

ترجع أحداث القضية رقم 33256 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بمصرع ربة منزل بعد اشتعال النيران بها زوجها في دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان توصلت أنه على إثر مشادة كلامية بين المتهم "ح.ع.ع" عاطل وبين زوجته المجني عليها "ر.ر.س" ربة منزل، إلا أن المتهم أخذ زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال بنزين وإلقاء بها على المجني عليها وكانت في يده سيجارة فاشتعلت النيران، على الفور في جسد المجني عليها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنها توفيت عقب علاجها.

وتبين من تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، أنها كانت حامل في الشهر الخامس وتوفي الجنين عقب وفاة الأم اثر الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، إحالة اوراق رسام الي مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل المجني عليها زوجته، وتحديد جلسة الاسبوع الاول من يناير للنطق في إعدامه، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، ووضاح محمد عبدالسلام، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم.

ترجع أحداث القضية رقم 5108 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها داخل مبني مهجور بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب أنه علي اثر خلافات زوجية بين المتهم م.م.م، 52 سنة، رسام، مقيم محافظة البحيرة وزوجته المجني عليها ف.م.ع، فاعتصر تفكيره الشيطاني الي إزهاق روحها للخلاص من تلك الخلافات فتوجه الي أحدي الورش بمدينة دمنهور لإعداد قطعة حديدية ذات مقبض لتنفيذ مخططه الإثم لقتلها.

وتبين من التحقيقات أنه في يوم الواقعة اخبر زوجته بضرورة التوجه إلي زيارة أحد أقاربه بمدينة برج العرب لتناول وجبة الإفطار بشهر رمضان الكريم ووضع طعام إفطارهم بحافظة بالاستيكية ووضع بها الإداء الحديدية وقبل الوصول لمدينة برج العرب وعقب ذهاب المجني عليها لقضاء حاجاتها انقض عليها المتهم بعدة ضربات علي الراس فسقطت غارقه في دمائها وتركها وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.