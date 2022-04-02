المؤبد لتاجر مخدرات بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة «الحشيش»، و«الهيرويون» بمنطقة المرج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم «خ. ع، سائق»، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وجاء في تحريات مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم انتقل لمحل تواجده وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على 3 أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر وقطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف جوال، وبتفتيش السيارة عثر على 2 أسطوانة هيروين ومكبس حديدي يدوي الصنع، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار، والمكبس الحديدي لإعادة تهيئة وتصنيع المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلة اتجاره، والهاتف للتواصل مع عملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.