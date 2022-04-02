السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكى مع ربع نقل طريق " بلبيس- السلام" وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلفى الإسعافات الأولية والجثة إلى مستشفى الخانكة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بلاغا يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، طريق بلبيس السلام.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من الفحص تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل، بطريق "بلبيس- السلام" وأسفر الحادث عن مصرع "حسام. م. م" 25 عاما، وإصابة كل من محمد محمود، 32 عاما، ومحمد علوان 27 عاما، وحمدى أحمد 24 عاما جميعهم مقيمون بلبيس مصابون باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث من الطريق والدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة والمصابين إلى مستشفى بلبيس.

حادث انقلاب سيارة ملاكى طريق بلبيس - السلام ستشفى بلبيس المركزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

المفتى يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام

قبل إعادة افتتاحه بساعات.. أول صور من داخل مسجد الحسين

نشرة الظهيرة| زيادة الرواتب وأسعار الحديد أهم أخبار أول أيام رمضان

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى.. المواعيد والقنوات العارضة بطولة كريم عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل