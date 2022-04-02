مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكى مع ربع نقل طريق " بلبيس- السلام" وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلفى الإسعافات الأولية والجثة إلى مستشفى الخانكة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بلاغا يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، طريق بلبيس السلام.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من الفحص تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل، بطريق "بلبيس- السلام" وأسفر الحادث عن مصرع "حسام. م. م" 25 عاما، وإصابة كل من محمد محمود، 32 عاما، ومحمد علوان 27 عاما، وحمدى أحمد 24 عاما جميعهم مقيمون بلبيس مصابون باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث من الطريق والدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة والمصابين إلى مستشفى بلبيس.