طالب ينهى حياته بطلق نارى فى الرأس بطريق الخطأ بالشرقية

أنهى طالب بالصف الأول الإعدادي بمحافظة الشرقية، حياته بإحداث إصابته بطلق نارى بالرأس أثناء عبثه بسلاح نارى بالمنزل بدائرة مركز منيا القمح، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" عمرو م ر" 13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم بندر منيا القمح، مصابا بطلق نارى بالرأس، وحالته حرجة، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق العام وتوفى متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات الأولية قيام الطالب بإحداث إصابته من سلاح مرخص، أثناء عبثه به بطريق الخطأ داخل المنزل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة بمركز منيا القمح، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.