الاتحاد المصرى للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن الأجهزة القابلة للارتداء

تطرق الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الى أهمية الأجهزة القابلة للارتداء Wearable Devices كأحد أدوات التقنية التأمينية التي يمكن أن تمثل قنوات ووسائل نمو فعالة لشركات التأمين المهتمة بتبني استراتيجيات صحية شاملة ودفع حاملي وثائق التأمين نحو حياة أطول وأكثر صحة.

وأوضحت النشرة أن هذه الأجهزة هي أجهزة إلكترونية ذكية مزودة بأجهزة استشعار تقوم بجمع وتقديم المعلومات حول صاحبها وباستخدام هذه التكنولوجيا فهناك فرصة كبيرة لشركات التأمين على الحياة لتغيير طريقة تفاعلها مع العملاء والتحول من التفاعل بعد حدوث الخطر إلى التفاعل الاستباقي وتحسين طريقة إدارة المخاطر وذلك من خلال :

تأثير استخدام الأجهزة القابلة للارتداء في سلسلة القيمة لشركات التأمين؟

1.تطوير المنتجات والتسويق

سيكون لدى فريق تطوير منتجات التأمين القدرة على تصميم المنتجات بشكل أفضل بناءً على فهم المخاطر الفردية لكل عميل على حدة.

2.إدارة الوثيقة والاكتتاب

بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء سنطور مرحلة تحليل البيانات التاريخية للعميل حيث سيتم تحليل البيانات لحظياً ، وسيكون هناك طرق تسعير جديدة وتحليل تنبؤي للمتغيرات الرئيسية لتحديد المخاطر.

3. تسوية التعويضات:

مع تعميم استخدام البيانات الناتجة من استخدام الأجهزة القابلة للارتداء في التأمين على الحياة يمكن لشركات التأمين تحديد إمكانية تسوية أو رفض التعويض بالإضافة إلى استخدامها في الكشف عن حالات الاحتيال التي تحدث في المطالبات التي تكون فيها هذه المعلومات مضللة.

المزايا التي تعود على شركات التأمين من استخدام عملائهم للأجهزة القابلة للارتداء :

•تسريع عملية الاكتتاب

•المشاركة المستمرة

•توسيع نطاق التأمين

وكما هو الحال مع كل الأشياء الجديدة، فإن إدخال الأجهزة القابلة للارتداء في التأمين على الحياة لا يخلو من بعض التحديات وهي:-

ضمان الخصوصية

ارتفاع التكلفة

توافر الثقة

احتيال بعض العملاء

عدم دقة البيانات

ويرى الاتحاد المصرى للتأمين أننا في عصر تنمو فيه البيانات بمعدل متسارع ، تواجه صناعة التأمين -كغيرها من الصناعات- تغيرًا غير مسبوق. و تعد مصادر البيانات الجديدة، مثل الأجهزة القابلة للارتداء ، أحد الأمثلة على كيفية تغيير التكنولوجيا لبعض مجالات النشاط التأميني التقليدي.

ويعد توفير البيانات الصحية الشخصية عن العملاء فرصة كبيرة أمام شركات التأمين ، فكلما زادت المعلومات التي يمكن للشركات جمعها عن العميل ، زادت قدرتها على تصميم وثائق تتناسب مع حالة كل عميل . و تساعد البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة القابلة للارتداء على جعل قطاع التأمين - وهو صناعة تفاعلية أصلاً - أكثر نشاطًا و استباقية ، مما يمكن شركات التأمين من العمل كأداة لتحسين الصحة ، بالإضافة إلى دورها الأساسي كأداة لتغطية الأفراد عندما تسوء الأمور.

فالتأمين الاستباقي لديه القدرة ليس فقط على جعل بعض أشكال التأمين أكثر سهولة ؛ بل إنه يساعد الأفراد على تحسين صحتهم وتحمل تكاليف طبية أقل بشكل عام.

إن وثائق التأمين التي تكافئ المستهلكين على السلوكيات الصحية التي تم توثيقها بواسطة الأجهزة القابلة للارتداء يمكن أن تفيد المجتمع بشكل عام إذا أدت إلى تقليل حالات الاستشفاء وحوادث أمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن الوقاية منها.

لذلك يوصي الاتحاد بدراسة إمكانية استفادة السوق المصري من تلك التقنية واغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي تترتب عليها.