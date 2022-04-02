ويل سميث يعلن استقالته من أكاديمية الأوسكار

أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث استقالته من أكاديمية الأوسكار على خلفية واقعة صفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز.

وفى بيان له تداولته العديد من وسائل الإعلام، أبدى سميث أسفه وندمه لما حدث وقال إن ما فعله كان صادما وغير مبرر، وفقا لما نقلته فرانس 24.

وقال سميث في البيان "أفعالي في الحفل الـ94 لتوزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة".

وأوضح سميث أن لائحة الأشخاص الذين جرحهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائه، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل.

وتابع "أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة، مستدركا خنت ثقة الأكاديمية حرمت مرشحين آخرين وفائزين من فرصة الاحتفال بعملهم الاستثنائي أنا محطم القلب".

وخلال حفل توزيع الجوائز ألقى روك دعابة حول الرأس الحليق لجايدا بينكت زوجة ويل سميث المصابة بداء الثعلبة الذي يسبب تساقطا للشعر، فيما اعتلى سميث المسرح غاضبا لصفع روك.

من جانبها، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، اليوم السبت، أنها قبلت استقالة الممثل ويل سميث.

وقال رئيس الأكاديمية، ديفيد روبين، في بيان له "لقد تلقينا استقالة السيد ويل سميث وتمت قبولها فورا"، وفقا لما نقلته شبكى سى إن إن الأمريكية.

وتابع البيان "سنواصل المضي قدما في إجراءاتنا التأديبية ضد سميث لانتهاكه معايير السلوك، قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم المقرر عقده في 18 أبريل الجارى".

وأوضحت أكاديمية الأوسكار، أنها طُلبت من سميث مغادرة الحفل بعد الحادث لكنه رفض، واصفة تصرفات سميث بالحادث الصادم الذي انتهك معايير السلوك.

وأشار بيان الأكاديمية إلى أن الإجراءات التأديبية قد تشمل تعليق العضوية أو الطرد أو غيرها من العقوبات.

وتابع البيان: "أنه تماشيا مع معايير السلوك بالأكاديمية، بالإضافة إلى قانون ولاية كاليفورنيا، سيتلقى سميث إخطارا قبل 15 يوما على الأقل عن نتيجة التصويت بشأن العقوبات ضده، وفرصة الاستماع إليه مسبقا عن طريق رد كتابي، وذلك في اجتماع مجلس الإدارة التالي في 18 أبريل".

وتابعت أكاديمية الأوسكار" نعتذر لكريس روك عما عشته ونشكرك على صمودك في تلك اللحظة، ونعتذر أيضا لمرشحينا وضيوفنا والمشاهدين عما حدث خلال ما كان ينبغي أن يكون حدثا احتفاليا".