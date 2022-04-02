السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على دعاء نية صيام رمضان

دعاء نية صيام رمضان
دعاء نية صيام رمضان

بعد استطلاع هلال رمضان الكريم، يتسأل البعض عن دعاء نية صيام رمضان، فالنية لها أهمية كبيرة في الإسلام، فهى التى تحدد هدف الإنسان فى كثير من الأمور، وتوجد بعض الأدعية التي يتم ترديدها عن دخول الشهر الفضيل ومنها:


- اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولا.

 

أدعية لشهر رمضان الكريم

اللهم بلغنا رمضان فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اجعل رمضان في هذا العام مليء بالخير والسكينة، اللهم اجعله ملئ بسعة الرزق.

اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه ووالدينا وإخواننا، وأنصر الدين وأعز المسلمين، اللهم انصر كتابك ونبيك وسنة رسولك.

اللهم اجعل رمضان هذا العام مليء بالسعادة وتحقيق الآمال، واجعلنا فيه أفضل من الأعوام السابقة إنك على كل شيء قدير.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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