انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية فى حوض بناء سفن بألمانيا

انفجرت قنبلة تزن ألف رطل من زمن الحرب العالمية الثانية، داخل حوض لبناء السفن في مدينة كيل شمالي ألمانيا.

وقالت الشرطة الألمانية، إن دوي الانفجار سمع في جميع أنحاء المدينة، لافتة إلى أنه تم العثور على القنبلة أثناء أعمال تنقيب في قاعة بموقع شركة "طتيسين كروب" لصناعة الحديد داخل فرع للأنظمة البحرية.

وحسب السلطات، تم إخلاء منطقة حوض بناء السفن الواقع على الضفة الشرقية من مدينة كيل، فيما أشارت إلى أنه لم يكن هناك خطر على السكان خارج المنطقة.

وعلى صعيد آخر، سجّل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، رقمًا قياسيًا في معدل الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، مشيرًا إلى أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 252 ألفا و530 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 21 مليونا و357 ألفا و39 حالة.



وذكر المعهد، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تم تسجيل 304 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 130 ألفا و349 شخصًا.

وأضاف، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 16 مليونا و754 ألف شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.