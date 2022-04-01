كيف بدأت كذبة أبريل؟.. أشهر وأذكى مقالب كذبة نيسان

ينتظر العالم بشغف مطلع شهر أبريل من كل عام لإطلاق "كذبة" مختلطة بخدع مضحكة ونكات عملية بهدف اللهو والمرح، فما قصة هذا التقليد السنوي؟

اعتاد محبو "كذبة أبريل" حبك الخدع والمقالب في اليوم الأول من الشهر الرابع الميلادي، أو استباق الحدث بيوم أو اثنين لضمان مزيد من المفاجآت.

كذبة أبريل لا يطلقها الأشخاص محبو المرح فقط، إذا مؤخرا أصبحت تشارك وسائل الإعلام وشركات الترفيه وأحيانا شركات اقتصادية في هذه المقالب.

يوم كذبة أبريل

في عام 1508، أشار الشاعر الفرنسي "إيلوي دامرفال" Eloy d'Amerval إلى كذبة أبريل Poisson d'avril وأسماها حرفيا "سمكة أبريل"، وربما كانت هذه أول إشارة إلى الاحتفال في فرنسا.

ويعتقد بعض المؤرخين أن كذبة أبريل نشأت في العصور الوسطى، حيث تم الاحتفال بيوم رأس السنة الجديدة في 25 مارس في معظم المدن الأوروبية التي انتهت يوم 1 أبريل خاصة في بعض مناطق فرنسا؛ ليسخر منهم أولئك الذين احتفلوا بليلة رأس السنة الجديدة في 1 يناير باختراع يوم "كذبة أبريل".

في هولندا، غالبًا ما يُعزى أصل يوم كذبة أبريل إلى النصر الهولندي على الدوق الإسباني ألفاريز دي توليدو في الأول من أبريل عام 1572.

أما المؤلف وعالم الآثار الإنجليزي جون أوبري فقد أشار إلى الاحتفال بـ"يوم الحمقى المقدس" في الأول من أبريل عام 1698، حيث تعرض العديد من الأشخاص للخداع بدعوتهم للذهاب إلى برج لندن لمشاهدة "غسيل الأسود".

أشهر مقالب كذبة أبريل

ظهرت مقالب متقنة على محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف والمواقع الإلكترونية وشاركت فيها شركات كبيرة، ومن أشهر المقالب العالمية:

- عام 1719، أشعل قيصر روسيا بطرس الأكبر النار في قبة مرتفعة بعدما طلاها بالزفت والشمع، فظن الناس أن مدينتهم تحترق وهربوا خائفين.

- أما في رومانيا، التي تقدس الاحتفال بـ"كذبة أبريل"، فيشار تاريخيا إلى أن في إحدى السنوات نفذ المقلب داخل أحد متاحف العاصمة، حيث أعلن عن زيارة الملك له، فسبقه رسام مشهور ورسم على أرضية إحدى قاعاته ورقة مالية أثرية من فئة كبيرة، فلما رآها ملك رومانيا أمر أحد حراسة بالتقاطها، فأومأ الحارس على الأرض يحاول التقاط الورقة المالية الأثرية ولكن اكتشف أنها خدعة.

- في عام 1946، صدرت تحذيرات من تسونامي سيتبع زلزال جزيرة ألوشيان الذي أودى بحياة 165 شخصًا في هاواي وألاسكا وكان كذبة أبريل.

- في عام 1976 أعلن الفيزيائي باتريك مور عبر إذاعة "بي بي سي" أن البشر سيشعرون عند الساعة 9:47 صباحاً بتأثير جاذبية مزدوج من كوكبي زحل وبلوتو وسوف تضعف الجاذبية على الأرض، فإذا قفزنا في الهواء سنطفو، ووقع كثيرون ضحية هذه الخدعة.

- في عام 1957، بثت هيئة الإذاعة البريطانية فيلمًا باسم "حصاد الإسباجيتي السويسري" يُظهر مزارعين سويسريين يختارون السباجيتي المزروعة حديثًا، وبعد تلقيها طلبات عديدة لشراء المكرونة أعلنت أنها خدعة أبريل.

- في عام 1988، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أن ساعة "بينج بن" الشهيرة سوف تدخل العالم الرقمي، وأول من سيتصل من المستمعين سيحصل على عقارب الساعة التي سيتم الاستغناء عنها، واتضح فيما بعد أنها "كذبة أبريل".

- أما في الولايات المتحدة، فشهدت حديقة بوسطن العامة تحذيرا شديد اللهجة من تصوير المنحوتات خوفا من أن يؤدي الضوء المنبعث إلى "تآكل المنحوتات"، واتضح فيما بعد أنها "كذبة أبريل".

- في عام 2004 شاركت شركة "جوجل" العالمية في يوم "كذبة أبريل" بالإعلان عن تدشين Gmail للجمهور.

- 1 أبريل 2005 سربت أنباء عن وفاة الممثل الكوميدي ميتش هيدبرج في 29 مارس، واتضح أنها "كذبة أبريل".

- عام 2008 زعمت شبكة "بي بي سي" بأن باحثين اكتشفوا سلالة من طيور البطريق قابلة للطيران، وبثت مقطع فيديو جعل كثيرين يصدقون الكذبة وحظي المقطع وقتها بنحو 6 ملايين مشاهدة.