«أختى شخصيتها قوية».. أبرز تصريحات مايان السيد بعد تصدرها التريند

تصدرت الفنانة مايان السيد محرك البحث "جوجل" بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، بصحبة أخواتها البنات، وذلك عبر برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC».

وخلال البرنامج أفصحت الفنانة الشابة مايان السيدة عن حياة والدتها، وأخواتها البنات لأول مرة، وصرحت بالعديد من المواقف والتصريحات الخاصة لأول مرة، لذا نرصد في التقرير التالي أبرز تصريحات مايان السيد.

ماما اتعاكست في المول قبل كده

وخلال البرنامج قالت مايان إن والدتها تعني لهم الكثير، وهي بمثابة اخت لهن وليست والدتهن، ومن يراها يعتبرها أختهن وليست والدتهن، وحكت موقف معاكسة والدتها قائلة: "ماما اتعاكست قبل كده مننا في المول بس مايدا أختي كسرت تليفون الولد اللي كان بيعاكسها".

ميس أختي أطيب واحدة فينا

كما كشفت عن شخصيات أخواتها البنات وأكثر شخصية قوية على الإطلاق، وحكت موقف معاكسة مامتها التي تعاملت فيه مايدا بشخصية قوية، وأوضحت قائلة إن "شخصية مايدا قوية على عكس ميس، تعتبر أطيب واحدة فينا".

احنا كلنا بندلع ماما روضي مش رضوي

وقالت مايان خلال حديثها في البرنامج مع منى الشاذلي، إن والدتها اسمها رضوى، لكن “هما عمرهم ما قالوا اسمها دايما بيدلعوها يا روضي”، موضحا أنها لا تكون أما فقط بل هي اختهن الكبيرة، قائلة: "ماما اسمها رضوى وبندلعها ونقولها روضي، هي مش ماما بس، هي أختنا الكبيرة وصاحبتنا وكل حاجة لينا".

ميس أصغر مني بسنة

وأشارت مايان إلى أن أطيب واحدة في أخواتها البنات هي ميس، وهي تصغرها بعام واحد، وتملك من العمر 19 سنة، قائلة: "أطيب واحدة فينا وأجمل واحدة فينا ميس".

ميريام فنانة جميلة

وأضافت أن آخر العنقود هي أختها ميريام، وتعتبر أصغر بنوته في أخوتها، كما قالت إنها ذات موهبة فنية جميلة وحسها الفني جميل، وتساعد في الكثير من أعمال المنزل وتصنع لهن الفساتين الرقيقة، وذوقها عال جدا في الرسم والتلوين، قائلة: "فنانة جميلة، وبتعمل لينا فساتين في البيت، وبترسم".

والدة مايان: البنات في المدرسة اختاروا الاسم معانا

كما أوضحت والدتها سبب تسميتها بمايان، قائلة: "ذات يوم زوجي كان في المدرسة فطلب من البنات أن يحضرن ورقا صغيرا، وتكتب كل واحدة منهن أجمل اسم في تلك الورقة، لأن زوجته حامل، وتم الاتفاق على مايان بالنهاية هو وزوجته".

آخر أعمال مايان السيد

من الجدير بالذكر أن الفنانة مايان السيد لعبت دور بنت تسمى "خديجة" مصابة بالتوحد تتمنى أن تصبح ممثلة، وتدخل عالم الفن، وتصبح مشهورة، ولكن يقابلها العديد من العقبات، في عام 2021 قامت بدور البطولة من خلال مشاركتها المسلسل "إلا أنا 2" الحكاية الثامنة من مسلسل إلا أنا، الذي تسبب بضجة بسبب نجاح الجزء الأول من المسلسل.