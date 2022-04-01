الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد منحها وسام الآداب والفنون «فارس».. من هى فرح الديبانى؟

فرح الديباني
فرح الديباني

عشقت كلاسيكيّات بيتهوفن وباخ وفاجنر، وأحبت هذا العالم الموسيقى، وتأهّلت لدخوله، قبل نحو عَقدين، كانت الموسيقى الكلاسيكيّة تضرب فى أرجاء بيت عائلة «الديباني»، الذى يقع على البحر في محافظة الإسكندرية، مع دوران الأسطوانات على جهاز التشغيل، وهكذا كانت تستمع الصغيرة «فرح» طفلة العائلة.

حصلت فرح الديبانى، على جائزة أفضل مغنية أوبرالية من أوبرا باريس وهى تعد أول عربية، وهي واحدة من أقدم الجوائز فى العالم، كانت تعرف طريقها من البداية لمسرح التكريم الذى وقفت عليه مؤخرًا في عاصمة فرنسا، فقد تلقّت منذ سنواتها الأولى دروس الموسيقى في الكونسرفتوار، قبل أن تلتحق بالمدرسة الألمانية فى الإسكندرية والتى كانت تخصص دروسًا للموسيقى.

فى المدرسة، لاحظ مدرّس الموسيقى نبوغ الحس الموسيقى لدى «فرح» وصوتها الرنّان، وقال لها: «يجب أن تلتحقي بالأوبرا»، وبالفعل أخذ يدرّبها ويحسّن من أدائها، ثم سلّمها ليد الأوبرالية المصرية الشهيرة نيفين علّوبة التى وصلت معها فرح الديبانى إلى طريق الاحترافية.

الدستور يرصد لكم أبرز المعلومات عن فرح الديباني الفنانة التي رفعت اسم مصر وحققت إنجازًا فنيًا كبيرًا على مستوى العالم 

1 . اكتشفها مدرس الموسيقى بالمدرسة الألمانية بالقاهرة ووجهها لدراسة الغناء الأوبرالي.

2 . دربتها الفنانة نيفين علوبة من خلال مشروعها " فابريكا " وأهلتها للسفر إلى ألمانيا لدراسة فن الأوبرا.

3 . صوتها تصنيفه في عالم الأوبرا يسمي " الميتزو سوبرانو" وهو من الأصوات النادرة في ذلك المجال.

4. التحقت عام 2016 بأوبرا باريس وكانت تدرس وتعمل في ألمانيا.

5. تم اختيارها ضمن 5 من أصل 800 متسابق من جميع أنحاء العالم للانضمام لفرقة أكاديمية أوبرا باريس.

6. قدمت دور " كارمن " في الأوبرا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

7. أول مصرية تنضم لأوبرا باريس وأول مصرية تغني في أوبرا باريس.

8. تجهز نفسها لتقديم دور " دليلة " في الأوبرا الشهيرة " شمشون ودليلة".

9. حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الغناء الأوبرالي من ألمانيا واختارتها مجلة. عالم الأوبرا في ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة.

10. حصلت على جائزة مؤسسة فاجنر، وغنت على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين.

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