سعر الحديد فى مصر اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 1 أبريل 2022، حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعات غير مسبوقة منذ أعوام فقد سجلت أسعار الحديد، اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية، وذلك بعد صعود أسعار طن الحديد ليبلغ 21 ألف جنيه لكل طن، وهو من أعلى الأسعار بتاريخ حديد التسليح وسوف يقترب من تسجيل مبلغ 22 ألف جنيه للطن الواحد للمستخدم عند شركة "حديد المصريين" وشركة "بشاي للصلب".

وأعلنت شركة حديد المصريين وشركة السويس للصلب عن زيادة سعر الحديد أمس، وذلك بقيمة 3000 جنيه للطن الواحد، بينما قفز سعر الحديد اليوم الجمعة في شركة بشاى للصلب إلى مبلغ 20975 جنيها للطن الواحد تسليم أرض مصنع، حيث يرجع البعض ارتفاع السعر إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تأثر السوق العالمية، وخاصة سوق المعادن في تلك الأزمة، مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

ويسود التوقع بمواصلة أسعار الحديد، اليوم الجمعة، ارتفاعاتها لدي باقي بعض الشركات المصنعة، وكان أبرزها حديد عز وحديد الجارحي للصلب، بينما يتراوح سعر طن الحديد بمصر بين 16900 جنيه- 20975 جنيها في شهر أبريل الحالي.

وتستعرض "الدستور" سعر طن الحديد للمستهلك اليوم الجمعة 1- 4- 2022

سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

سعر حديد عز اليوم الجمعة

حديد عز ما زال الأقل سعرا في شهر مارس، ويبلغ ما يقرب من 17 ألف جنيه للطن، وتكون هي الأعلى إنتاجية بمصر.

سعر حديد المصريين اليوم

زادت أسعار الحديد اليوم الجمعة لمصنع "حديد المصريين" بشكل مستمر في التعاملات ليبلغ ما يقرب 19900 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد الجارحي اليوم الجمعة

ومن المرتقب أن يعلن مصنع "حديد الجارحي" أسعاره الجديدة اليوم الجمعة، لكي يسجل ما يقرب من 16100 جنيها تسليم أرض مصنع في وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب اليوم

سجل سعر الحديد اليوم الجمعة في "حديد بشاي للصلب" أعلي سعر بمصر علي الاطلاق حتي وقتنا هذا، لكي يبلغ ما يقرب من 20975 جنيه للطن تسليم أرض مصنع بمصر.

سعر حديد السويس للصلب اليوم

وارتفعت أسعار "حديد السويس للصلب" بالتعاملات لكي يواصل مستوياته، وسجلت أسعار حديد السويس ما يقرب من 19900 جنيه للطن الواحد تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم الجمعة

بينما يترقب بعض المواطنين إعلان أسعار مصنع "حديد المراكبي" والمستقر بشكل معروف عند مستوى 17500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد العشرى للصلب اليوم

واستقرت سعر الحديد، اليوم الجمعة، لدى مصنع حديد العشري للصلب، والذي يعد بذلك ضمن مصانع الدرفلة استقرار أسعارها، ليسجل الطن نحو 16 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر حديد الجيوشى للصلب اليوم الجمعة

وشهد مصنع "حديد الجيوشي" تسجيل أسعار قرب 16 ألف جنيه للطن الواحد تسليم أرض مصنع.

سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة

وسجل سعر الحديد لدي "مصنع مصر ستيل" نحو 16 ألف جنيه للطن تسليم مصنع.