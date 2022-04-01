الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع سياحي كندي: مصر مهد الحضارة ووجهة فريدة تبهر السياح (صور)

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قدم موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي دليلًا شاملًا لأهم مناطق الجذب السياحي التي يجب استكشافها في مصر، قائلًا: “إن مصر هي مهد الحضارة ووجهة فريدة ورائعة لعشاق التاريخ ولطالما أبهرت السياح من مختلف أنحاء العالم بكل ما تتمتع به من مقومات أثرية وتاريخية متنوعة، وعلى رأسها الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة وادي الملوك بالأقصر”.

وأضاف الموقع في تقريره، الذي اشتمل على مجموعة كبيرة من الصور تبرز جمال المواقع السياحية في مختلف أنحاء مصر، "إن أرض النيل لديها تاريخ طويل من الثراء الثقافي والأثري تجعلها حلم لكل مسافر"، مشيرة إلى أن مصر لم تستغرق الكثير من الوقت لتكتسب شعبية باعتبارها نقطة جذب سياحي كبيرة ووجهة تزداد شعبيتها يومًا بعد يوم، سواء لمن يرغب في الاستمتاع بآثارها التاريخية الرائعة أو مواقعها النابضة بالحياة، أو للذي يفضل الاسترخاء على إحدى شواطئها الخلابة. 

وتابع "مصر لديها كل شيء، ولكن هناك عدد قليل من العوامل التي جعلت مصر وجهة فريدة من نوعها أهمها: العظمة المعمارية التي تتجلى في آثارها ومبانيها القديمة والتي جعلت الزوار دائمًا يشعرون بالرهبة حيالها"، داعيا إلى زيارة أهرامات الجيزة والمقابر الأثرية المغطاة بالرمال والمعابد الفرعونية الشاهقة". 

 

كما دعا الموقع السياحي البارز إلى زيارة المتحف المصري بميدان التحرير، ومعابد أبو سمبل ودندرة و إدفو بأسوان، ومعابد وادي الملوك بالأقصر، نظرًا لما تظهره تلك المواقع من الثراء المعماري الذي كان يتمتع به القدماء المصريون على مر العصور، فضلًا عن  المآذن الشاهقة والمساجد القديمة في القاهرة، التي تظهر جمال ودقة الهندسة المعمارية الإسلامية المذهلة.

وأشار إلى أن وجود نهر النيل يعد من أحد الأسباب التي تجعل مصر دولة متحضرة ووجهة مفضلة لدى الكثير من السياح، قائلا "لقد أعطى النهر العظيم البلاد أرضًا خصبة ولعب دورًا فريدًا وقويًا في تشكيل حضارتها، فهو عاملًا مهما لا يتجزأ عن مصر، كما أن معظم الآثار القديمة بمصر تقع بالقرب من نهر النيل، ويمكن رؤية معظمها من خلال القيام برحلة نهرية لاستكشاف النهر العظيم والمعالم السياحية على ضفافه".

ونوه الموقع إلى أنه بجانب تلك العوامل الأثرية والمعمارية، تتمتع مصر أيضا بشواطئ رائعة مليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة والرمال الساحرة والبحار التي تزخر بالشعاب المرجانية التي تمنح تجارب مميزة وومتعة في الغطس والاسترخاء وقت غروب الشمس الساحر، هذا بالإضافة إلى صحاري مصر الشاسعة وسواحلها التي تقدم للسياح كل ما يحتاجونه ويتوقعونه.        

 

                                                                                                

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وائل لطفي

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