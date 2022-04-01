الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تصادر أصول روسية بقيمة 900 مليون يورو

إيطاليا
إيطاليا

 أعلنت الحكومة الإيطالية، مصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها 900 مليون، التزامًا منها بشأن تنفيذ العقوبات على الكرملين على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” -: "نحن نفي بصرامة بالتزاماتنا الدولية بشأن العقوبات، وبالتالي أيضًا بشأن مصادرة ممتلكات في إيطاليا لأشخاص مدرجين على القائمة، والتي لا تقتصر على الأصول المنقولة حتى الآن، نتحدث عن قيمة إجمالية تبلغ حوالي 900 مليون يورو".
وأكد دي مايو، أن تحرك بلاده سيظل دائمًا بشكل فوري وصارم.

الحكومة الإيطالية الكرملين أوكرانيا

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