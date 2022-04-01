الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول صينى: تطعيم أكثر من 88% من السكان بشكل كامل ضد كورونا

الصين
الصين

قال لي تشنغ لونغ المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن الصين طعمت 88.11% من سكانها بشكل كامل ضد كورونا.

وأضاف لي في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية إنه تم التطعيم بأكثر من 3.27 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، وتم تطعيم أكثر من 1.24 مليار شخص بشكل كامل حتى يوم أمس الخميس.

وأشار أنه تم تطعيم نحو 224 مليون شخص تتخطى أعمارهم 60 عامًا، منهم أكثر من 212 مليون شخص تم تطعيمهم بشكل كامل، وحصل أكثر من 143 مليون شخص منهم على الجرعة المعززة.

الصحة الصين كوفيد شينخوا

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