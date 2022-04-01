الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

احتفالا بالشهر الكريم.. «البيئة» تصنع فانوس رمضان من مخلفات منزلية

فانوس رمضان
فانوس رمضان

"فانوس رمضان" أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية التي لها وقع خاص في عقل ووجدان الشعب المصري للتعبير عن البهجة والاحتفال بقدوم الشهر الكريم.

وإيمانًا بالدور التوعوي، قدم فريق وحدة الركن الأخضر بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة، تصميمًا مميزًا لفانوس رمضان من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من القماش وورق الجرائد والمجلات والكرتون وسيديهات قديمة والمعالق وغطاء الزجاجات البلاستيكية، حيث يمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحرص الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كإحدى الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

الإدارة المركزية للإعلام فانوس رمضان المخلفات المنزلية رمضان الجرائد التكلفة

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وائل لطفي

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