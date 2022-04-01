الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة» تسلم 100 دراجة هوائية للفائزين في «صحتنا من صحة كوكبنا»

«البيئة» تسلم 100
«البيئة» تسلم 100 دراجة هوائية

سلمت وزارة البيئة، 100 دراجة هوائية للفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" لشهر مارس والمقدمة من وزارة البيئة بالتعاون مع  شركة سانوفى مصر، برعاية  “Telfast middle East”.

وسلم الجوائز للفائزين، الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وذلك بمحمية وادي دجلة بالمعادي.

وأشار الدكتور على أبو سنة: إلى أن المبادرة تُعد أحد وسائل رفع الوعي البيئي، حيث نسعى لتكرارها فى كل ربوع مصر بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أو القطاع المصرفي وغيرهم، موجهًا الشكر لشركة سانوفي على التعاون فى إطلاق تلك المبادرة، ودعم ١٠٠ فرد من المشاركين كخطوة أولى بالدراجات الهوائية والتي تعد أحد وسائل النقل النظيف والمستدام وتقوم فئات من الشباب وكبار السن باستخدامها بدول كثيرة من العالم.

ونقل تحيات وشكر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للقائمين على المبادرة وعلى الفائزين بالجوائز من المشاركين، مضيفًا أن الشباب هم أمل المستقبل ونسعي أن يكون الفائزين بالمسابقة سفراء لنا فى فى الأماكن والأحياء المتواجدين بها لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية النقل المستدام، مشيرًا أن ذلك يأتي في إطار استعدادات مصر لإستضافة أحد أهم وأكبر المؤتمرات وهو مؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وزارة البيئة دراجة هوائية صحتنا من صحة كوكبن البيئة علي أبوسنة جهاز شئون البيئة وادي دجلة سانوفي

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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