التحقيق في واقعة سرقة مخرج بالإكراه أمام مدينة الإنتاج

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة إحباط سرقة مخرج بالإكراه، على يد مجرم مسلح قبل دخوله مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، في محاولة لسرقة مخرج بأكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، الخدمات الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي من القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية المطلوب ضبطه لتنفيذ حكم بالإعدام، حال محاولته اقتحام المدينة لسرقة منتج دراما.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد أحمد نصر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن العرباوي معتاد ممارسة أعمال الشغب وحمل الأسلحة النارية، وسرقة المواطنين بالإكراه، فضلًا عن أنه مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي بالإعدام و8 قضايا جنائية.

اعتاد أربعيني العمر، يدعى خضر "عرباوي"، التنقل والسير في الشوارع قادمًا من مركز الصف، مستقلاً سيارته وبجواره على مقعد السيارة الأمامي سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، لتنفيذ عمليات السطو المسلح وسرقة المواطنين بالإكراه خاصةً بالطريق الصحراوي، خشية ملاحقته من قِبل قوات الأمن، لكونه مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية بالإعدام بالإضافة إلى 8 أحكام جنائية، حيث تتبع العرباوي الهارب سيارة ملاكي فارهة قيادة منتج فني عبر طريق الواحات البحرية تحت تأثير الأقراص المخدرة.

وشعر المنتج تتبع أحد الأشخاص من قِبل سيارة ربع نقل بيضاء اللون تبعده بخطوات معدودة، ليسرع بسيارته في طريقه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لتصوير مشاهد لأعماله الرمضانية وأثناء دخول المنتج بوابات المدينة، واستغاث بالخدمات الأمنية.. "إلحقوني العربية دي ماشية ورايا"، لتقع أنظار رجال الشرطة عليه، وبجواره بندقية آلية بالمقعد الأمامي للسيارة، وعلى الفور قام المقدم محمد أبوزيد رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي، بشل حركة خضر، قبل الإمساك بسلاحه لتتمكن القوات من ضبطه وبحوزته 2 بندقية آلي و11 خزينة وصندوق طلقات نارية ومنظار، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.