الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعزز قدرات أسطولها البحرى بسفن وأسلحة جديدة

سفن
سفن

ذكر موقع Naval News أن اليونان تسعى للحصول على سفن ومعدات تسليح جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن شركة MBDA الأوروبية وقعت مؤخرا مع اليونان عقدين مع الجيش اليوناني، وبموجبهما ستقوم الشركة بتزويد اليونان بصواريخ مضادة للأهداف البحرية لتعمل مع فرقاطات FDI المستقبلية، كما يفترض أن تزودها بصواريخ مضادة للأهداف الجوية مخصصة لطائرات رافال القتالية.

وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي للشركة، إيريك بيرانجر: "هذه العقود تأتي استمرارا لعلاقتنا الطويلة الأمد مع اليونان، لقد عملنا مع هذا البلد منذ فترة طويلة منذ أول طلبية لصواريخ Exocet عام 1968، الاتفاقيات الجديدة مع هذا البلد تعزز ثقتنا المتبادلة منذ سنين".

وكانت وسائل إعلام قد أشارت مؤخرا إلى أن شركة Naval Group الفرنسية قد وقعت عقودا مع اليونان لتزويدها بثلاث فرقاطات قتالية جديدة، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة MBDA ستزود اليونان بصواريخ ستعمل مع تلك الفرقاطات منها صواريخ Aster-30 المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ MM40 Exocet المضادة للسفن من فئة Block 3C.

وتتميز صواريخ Block 3C الجديدة المضادة للسفن بقدرات مميزة في التعرّف على الأهداف بشكل انتقائي من بين عدة أهداف، كما أنها مقاومة لأنظمة التشويش الإلكتروني.

جديدة جديد اسطول اليونان يونان أسطولها بحري

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