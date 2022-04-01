الاتحاد الأفريقى يبحث مع النيجر استعدادات قمة «التصنيع والتنوع الاقتصادى»

أجرى مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين بالاتحاد الافريقي السفير ألبرت موشانجا جلسة مباحثات مشتركة مع وزيرة الصناعة وريادة الأعمال الشبابية في النيجر السيدة جوروزا سلاماتو لبحث الاستعدادت وتعبئة الموارد لعقد قمة الاتحاد الافريقي للتصنيع والتنوع الاقتصادي.



وأوضح الحساب الرسمي لمفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين بالاتحاد الافريقي أن قمة الاتحاد الافريقي للتصنيع والتنوع الاقتصادي سوف تعقد في نوفمبر المقبل في نيامي عاصمة النيجر.



وأشار إلى أن مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين بالاتحاد الافريقي السفير ألبرت موشانجا عقد سلسلة لقاءات مع وزراء حكومة النيجر للوقوف على الترتيبات والاستعدادات لإنجاح القمة واستقطاب رؤوس أموال للسوق الافريقي المتعطش للاستثمارات.



وتعقد القمة تحت شعار "تصنيع أفريقيا: تجديد الالتزام نحو التصنيع الشامل والمستدام والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الماضي، ثم أعلن تأجيلها بسبب جائحة كورونا.