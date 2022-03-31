التحقيق مع المتهم بقتل شاب أمام محطة قطار قوص بقنا

تجري النيابة العامة بقوص، تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شاب أمام محطة قطار قوص بقنا، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان دوافع المتهم لقتل المجني عليه وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كانت الأجهزة بقنا قد تمكنت، اليوم الخميس، من ضبط المتهم بقتل شاب بعد إصابته بطلقات نارية، بالقرب من محطة قوص شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى قوص المركزي، لشاب مصاب بطلقات نارية وتوفي على إثرها، وبعد نقل الشاب تبين أنه يدعى علاء. م 38 عاما، تلقى طلقات نارية أدت إلى مصرعه.

وضبطت الأجهزة الأمنية بقوص مصطفى.م،36 عاما بتهمة مقتل الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.