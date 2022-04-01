بكين: نعارض بشدة إدراج واشنطن لشركاتنا فى قائمة أمنية

أعربت الصين، اليوم الخميس، عن معارضتها الشديدة لقيام الولايات المتحدة بإضافة شركات صينية إلى قائمة تضم شركات تعتبر تهديدا للأمن القومي، محذرة من أن هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية.

وجاء الاعتراض على لسان شو جويتينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، ردا على سؤال عن خطوة من جانب لجنة الاتصالات الفيدرالية بإدراج تشاينا تيلكوم (أمريكا) كوربوريشن وتشاينا موبايل انترناشونال يو اس أيه انكوربوريشن في القائمة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وصرحت جويتينج، في مؤتمر صحفي، دوري في بكين، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.

ووضعت الولايات المتحدة، مطلع الاسبوع، شركة "كاسبرسكي" الروسية وشركتي "تشاينا تيليكوم" و"تشاينا موبيل إنترناشونال" الصينيتين، على قائمة الشركات التي تمثل تهديدًا لأمن المواطن الأمريكي.

وأكدت لجنة الاتصالات الفيدرالية، أنها ستستمر في تحديث القائمة لضمان وفاء معدات وخدمات الاتصالات الأخرى بالمعايير المنصوص عليها، وذلك تطبيقًا للقانون الصادر في عام 2019 ويقضي بنشر وتحديث قائمة خدمات الاتصالات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي وسلامة الشعب الأمريكي.

وسبق أن أضافت لجنة الاتصالات الفيدرالية في مارس 2021، عددًا من الشركات الصينية إلى القائمة باعتبارها تهديدات للأمن القومي، من بينها شركة التكنولوجيا "هواوي" و ZTE كأول الشركات المدرجة في القائمة، التي تم تفويضها بموجب قانون 2019.

وفي أكتوبر الماضي، ألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية التفويض الأمريكي لشركة تشاينا تيليكوم (الأمريكتين).

وقالت إنها تخضع للاستغلال والنفوذ والسيطرة من قبل الحكومة الصينية.

واستشهدت اللجنة بقراراتها السابقة لرفض أو إلغاء قدرة شركات الاتصالات الصينية على العمل في الولايات المتحدة في قرارها بإضافتها إلى قائمة التهديدات.

كما ألغت اللجنة التراخيص الأمريكية لشركة تشاينا يونيكوم وباسيفيك نيتوركس وشركة "كام نت" الفرعية المملوكة لها بالكامل.

ورفضت اللجنة في عام 2019 عرض شركة تشاينا موبايل لتقديم خدمات الاتصالات الأمريكية. وأشارت إلى مخاطر الأمن القومي.

ويعني التضمين في القائمة أنه لا يجوز استخدام الأموال من صندوق الخدمة الشاملة السنوي التابع للجنة لشراء أو صيانة المنتجات من الشركات.

ويدعم الصندوق الاتصالات في المناطق الريفية والمستهلكين ذوي الدخل المنخفض والمرافق مثل المدارس والمكتبات والمستشفيات.

كما قامت اللجنة في العام الماضي بتسمية شركات هيتيرا وهيكفيجن وداهوا الصينية باعتبارها تهديدات أمنية.

وقالت الوكالة إنها عملت عن كثب مع وكالات الأمن القومي الأمريكية لتحديث القائمة، وتضيف شركات إضافية إذا لزم الأمر.