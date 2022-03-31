قرارات النيابة لحل لغز سقوط مسنة السيدة زينب من الطابق السادس

أمرت النيابة العامة في القاهرة بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة مسنة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة بالسيدة زينب لبيان سبب الوفاة وصرحت بدفن الجثة عقب ورود التقرير.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث والتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة واستدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها.

بدأت الواقعة ببلاغ إلى قسم شرطة السيدة زينب من الأهالي بسقوط سيدة مسنة من علو وبالانتقال عثور على جثة سيدة تدعى «زينب. ر. أ» 60 سنة ومقيمة بدائرة قسم الشرطة سقطت من الطابق السادس ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال نتيجة إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، كما تبين إصابتها بنزيف حاد وكسر في عظام الجمجمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.