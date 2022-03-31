المؤبد لـ5 متهمين بالإتجار في الهيروين وحيازة الأسلحة فى الجيزة

عاقبت الدائرة 21 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، 5 متهمين بالسجن المؤبد على خلفية اتهامهم بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة في القضية رقم 7602 لسنة 2021 جنایات مرکز أوسيم، والمقيدة برقم 2488 لسنة 2021 کلي شمال الجيزة.

وأحالت النيابة العامة كل من "محمد س " وشهرته محمد الغنتوري، محبوس و"السيد س " وشهرته السيد الغنتوري، هارب، و"احمد م " وشهرته أحمد أبو العلا، محبوس، و"اميرة م "، محبوسة، و"فوزية غ "، هارب إلى محكمة الجنايات

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في يوم 25 مايو 2021 بدائرة مركز أوسيم - محافظة الجيزة، أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار جوهری مخدر “هیروین، ميثامفيتامين” في غير المصرح بها، وحازوا و أحرزوا سلاحين ناريين مششخنا (بندقيتين آليتين) حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وألفا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة.

المتهمان الأول و الثاني و الثالث حازوا و أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري مششخن (مسدس)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن ( بندقية خرطوش ) بحيازتها آو إحرازها و مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصا لهم.

وجاء بأقوال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة لضبط و تفتيش المتهمين الأول والثالث تمكن وبرفقته الشاهد الثاني من ضبط المتهمين الأول والثاني محرزين أسلحة نارية وذخائر و حائزين ومحرزين كميات كبيرة من الجواهر المخدرة وأبصر المتهم الثالث محرزا بندقية خرطوش سقطت منه أثناء فراره فضبطها وبتفتيش المتهمين الأول والثاني والسيارتين ملك المتهمتين الرابعة و الخامسة عثر على مبلغ مالی وهواتف خلوية وميزانين حساسين وعزى قصدهم الاتجار وأنهم ألفوا تشكيلا عصابيا يختص بالاتجار في المواد المخدرة وأن الأسلحة المضبوطة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الأئمة .