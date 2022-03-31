ماذا حدث للربيع.. «ديلي ميل» تكشف سر الطقس المتقلب في المملكة المتحدة

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه على الرغم من دخول فصل الربيع في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، إلاّ أن البلاد تواجه رياح القطب الشمالي وتساقط ثلوج وانخفاض في درجات الحرارة ما تفسد أجواء الربيع لملايين البريطانيين وعطلات نهاية الأسبوع.

تابعت أن رياح القطب الشمالي تأتي مع تساقط ثلوج و8 درجات حرارة في شمال إنجلترا واسكتلندا بينما تعاني لندن والجنوب من الصقيع وأدنى درجة حرارة في هذا الوقت من العام وهى -2 درجة مئوية.

كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من حالة الطقس للجليد وما يصل إلى 2 بوصة (5 سم) من الثلج في شمال اسكتلندا الخميس.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من "موجة من عدم الاستقرار في الطقس" والتي قد تسبب الفوضى على الطرق في معظم أنحاء المملكة المتحدة في الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة إن التحول في الظروف المناخية وتغيرات المناخ القاسية تسببت في تحول نظام الضغط المرتفع الذي أدى إلى طقس جاف ومعتدل الأسبوع الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 20.8 درجة مئوية (69.4 فهرنهايت) إلى دخول هواء القطب الشمالي البارد من الشمال.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن ما يصل إلى 2 بوصة (5 سم) من الثلج يمكن أن يتراكم على الأرض المرتفعة في اسكتلندا، ومن المحتمل، أيضًا، أن يتراكم مزيج جليد على الأرض المنخفضة على الرغم من أن هذه التراكمات من غير المرجح أن تستمر لفترة طويلة جدًا خلال اليوم غدا الجمعة.