الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماذا حدث للربيع.. «ديلي ميل» تكشف سر الطقس المتقلب في المملكة المتحدة

العواصف في المملكة
العواصف في المملكة المتحدة

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه على الرغم من دخول فصل الربيع في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، إلاّ أن البلاد تواجه رياح القطب الشمالي وتساقط ثلوج وانخفاض في درجات الحرارة ما تفسد أجواء الربيع لملايين البريطانيين وعطلات نهاية الأسبوع.

تابعت أن رياح القطب الشمالي تأتي مع تساقط ثلوج و8 درجات حرارة في شمال إنجلترا واسكتلندا بينما تعاني لندن والجنوب من الصقيع وأدنى درجة حرارة في هذا الوقت من العام وهى -2 درجة مئوية.

كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من حالة الطقس للجليد وما يصل إلى 2 بوصة (5 سم) من الثلج في شمال اسكتلندا الخميس.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من "موجة من عدم الاستقرار في الطقس" والتي قد تسبب الفوضى على الطرق في معظم أنحاء المملكة المتحدة في الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة إن التحول في الظروف المناخية وتغيرات المناخ القاسية تسببت في تحول نظام الضغط المرتفع الذي أدى إلى طقس جاف ومعتدل الأسبوع الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 20.8 درجة مئوية (69.4 فهرنهايت) إلى دخول هواء القطب الشمالي البارد من الشمال.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن ما يصل إلى 2 بوصة (5 سم) من الثلج يمكن أن يتراكم على الأرض المرتفعة في اسكتلندا، ومن المحتمل، أيضًا، أن يتراكم مزيج جليد على الأرض المنخفضة على الرغم من أن هذه التراكمات من غير المرجح أن تستمر لفترة طويلة جدًا خلال اليوم غدا الجمعة.

المملكة المتحدة الفوضى اسكتلندا درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الجوية البريطانيين القطب الشمالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«بشائر الشهر الكريم».. صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى مسجد الحسين

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

«لي مع الله أسرار».. عبد الحليم حافظ وتفاصيل «العُمرة» الأخيرة واعتزال الصوم وكتابة القرآن على الهواء

الرئيس التونسى قيس سعيد يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

«ارتفاع الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية