الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لمواجهة الحرارة المرتفعة.. خطوات تحضير مشروب «سموثي الفراولة»

مشروب سموثي الفراولة
مشروب سموثي الفراولة

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده البلاد خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنته سهيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على جميع الأنحاء.

ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد الحاجة إلى المشروبات الباردة لتخفيض درجة حرارة الجسم، وفي السطور التالية نقدم عدد من المشروبات الباردة التي يمكن من خلالها التغلب على الارتفاع في درجات الحرارة:

سموثي فراولة

يعتبر مشروب السموثي الفراولة، من أكثر المشروبات التي يمكن أن تشعرك بالانتعاش خلال فصل الصيف، وفي درجات الحرارة المرتفعة، ويتطلب شراؤه من الخارج رصد ميزانية كبيرة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار لذلك يمكن الاعتماد على إعداده في المنزل بطريقة اقتصادية والمكونات هي:

ربع كيلو من الفراولة

كوب من الحليب خالي الدسم

كوب من الزبادي 

ثلاث معالق صغيرة من الفانيليا

ثلاث معالق كبيرة من السكر 

مكعبات من الثلج

طريقة التحضير 

نغسل الفراولة جيدا، ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، الحليب يجب أن نقوم بغليه أولا تبريده في الثلاجة حتى يتخلص من البكتريا الضارة الموجودة فيه، وعندما يصبح باردا عندها يمكن الاعتماد عليه في الوصفة، هذا في حال كان الحليب في صورة سائبه أما إن كان من الحليب المعلب، فيمكن الاعتماد عليه مباشرا، لمروره بعمليات الغلي والبسترة. 

بعدما يصبح الحليب والفراولة جاهزين يمكن أن نكمل باقي مراحل تحضير الاسموثي، وهي إضافة اللبن إلى الفراولة إلى ثلاث معالق السكر، وثلاث معالق الفانليا، والزبادي، ويتم ضربهم في الخلاط جيدا، وبعدما بصبح القوام متماسكا يمكن أن نضيف إليه قطع الثلج، ونقوم بضرب الخليط مرة أخرى.

يجب إضافة الثلج بعد ضرب الخليط، ذلك لأن حبات الثلج مع باقي المكونات وهي صلبة من الممكن أن تعيق حركة الخلاط ولا نحصل على النتائج المطلوبة.

بعد فرم الثلج مع باقي المكونات يكون لدينا خليط الاسموثي جاهزا، يمكن أن نضيفه إلى الأكواب بعدد أفراد الأسرة، مع إضافة قطع الثلج فيه لتعزيز الإحساس بالانتعاش، كما يمكن وضع قطع من الفراولة التي تم تقطيعها على الكوب لتزين.

فراولة درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى المشروبات

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وائل لطفي

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