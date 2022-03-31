وزارة الاتصالات تُنظم ندوة حول إنتاج المحتوى الإلكتروني بجامعة أسيوط

نظم فريق المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ندوة بعنوان «إنتاج المحتوى الإلكتروني» بالتعاون مع جامعة أسيوط، بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.



جاءت الندوة في إطار تفعيل جهود نشر ثقافة التعلم الإلكتروني ودعم صناعته، وضمن أنشطة مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط للتمكين التكنولوجي وبناء القدرات الرقمية للموطنين.



وشارك في الندوة عددٌ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتعرف على كيفية تصميم وإدارة المحتوى التعليمي إلكترونيًا، وإنتاج الدروس الرقمية لتسهيل عناصر العملية التعليمية بين الطلاب والمدرسين بشكل أكثر فعالية وكفاءة، والعمل على تطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية لمواكبة خطة التحول الرقمي في مصر.

