رئيس جامعة سوهاج يتابع تفعيل العمل بالمستشفى الجامعي الجديد

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، المستشفى الجامعي الجديد، لمتابعة الجدول الزمني المتعلق بالافتتاح المرحلي للمستشفى تمهيدًا لقرب إدراجه ضمن الافتتاحات الرئاسية في وقتٍ قريب، يرافقه أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي، مدير عام المستشفى، وأمير نبيل مدير الشؤون الإدارية بالمستشفى.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن إدارة الجامعة تسابق الزمن من أجل الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني الموضوع للافتتاح المرحلي للمستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة.

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى على أرض الجامعة، لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة منها المستشفى الجامعي الجديد، والذي يعد أحدث صرح طبي يضاف إلى المنظومة الصحية بسوهاج، لتقديم خدمة علاجية ذات جودة عالية، لقطاعات كبيرة من المواطنين بإقليم جنوب الصعيد بوجه عام، ومحافظة سوهاج على وجه الخصوص، مشددًا على الالتزام بالخريطة الزمنية الخاصة بالافتتاح المرحلى لبلوغ المرحلة النهائية وافتتاحها كليًا ضمن الافتتاحات الرئاسية قريبًا لتكون هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الصعيد.

من جانبه، أوضح الدكتور حمدي سعد، أنه تم افتتاح وحدة الإيكو والبدء في استقبال الحالات يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، كما سيتم افتتاح وحدة السونار في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل واستلام وحدة الأشعة المقطعية الفريدة من نوعها بسوهاج، بتكلفة ٨ مليون جنيه.

من جهته، قال الدكتور مصطفى هريدي، إن الجولة التفقدية جاءت وفق الجدول الزمني الخاص بالافتتاح المرحلى للمستشفى للتعرف على الوحدات والمعامل ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى منها معمل الفيروسات والبكتيريا، وبنك الدم وثلاجات حفظ الدم ومشتقاته، إضافة إلى وحدة التعقيم المركزي ومغسلة الملابس والمفروشات الداخلية.