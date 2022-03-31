المؤبد لعاطل وصاحب محل بتهمة الاتجار في المخدرات ببني سويف

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بني سويف، بمعاقبة عاطل وصاحب محل نظارات بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بحيازة وإحراز مخدري الهيروين والميثامفيتامين بقصد الاتجار في مركز الفشن ببني سويف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمهان، وعضوية كل من المستشارين حسام الصياد ومحمد الحسيني وسامح السروجي وأمانة سر أحمد عبد العظيم، والذي تضمن معاقبة "محمد. ح" 38 سنة حاصل على دبلوم صناعة، و"رمضان. م" 35 سنة صاحب محل نظارات شمسية بالسجن المؤبد لإتجارهم في المواد المخدرة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتضمن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنه في غضون 23 يوليو الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وبحوزتهما ما يقرب من نصف كيلو من مخدري الهيروين والميثامفيتامين الخام بقصد الاتجار فيها.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي، إنه باجراء التحاليل اللازمة تبين وجود أسطوانة المخدر المضبوطة وبداخلها مسحوق بيج اللون متحجر على هيئة أسطوانة مغلفة بكيس شفاف وزنت نحو 229 جرام من جوهر الهيروين.

وضبط لفافات المخدر مع المتهم الثانى وعددها 22 لفة بداخلها مسحوق بيج اللون وزنت 268 جرام من الهيروين، كما ضبط لفافتين بحوزة المتهم الأول بداخلها مسحوق ابيض اللون بوزن 9 جرامات من الميثامفيتامين.